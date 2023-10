Tschechien wird 2026 Gastland der Frankfurter Buchmesse

Tschechien präsentiert sich im Jahr 2026 als Gastland der Frankfurter Buchmesse. Der Direktor der Bücherschau, Juergen Boos, und der tschechische Kulturminister Martin Baxa unterzeichneten am Montag in Prag den Ehrengast-Vertrag. Das Motto des Gastauftrittts verweist auf Shakespeare und lautet "Czechia - a country on the coast" (übersetzt etwa: Tschechien - ein Land an der Küste).

Das sei eine maritime Beschreibung für ein mitteleuropäisches Land mit Binnenlage, sagte Boos und fügte hinzu: "Ich bin sehr gespannt, was wir darunter in Frankfurt erleben dürfen." Einen Schwerpunkt wird die Gegenwartsliteratur mit Autoren wie Katerina Tuckova, Radka Denemarkova, Jachym Topol und Jaroslav Rudis bilden. Gastland der diesjährigen Buchmesse in der Mainmetropole (18. bis 22. Oktober) ist Slowenien.