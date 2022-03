Benefizkonzert für die Ukraine in der Alten Oper

Der Hessische Rundfunk veranstaltet gemeinsam mit dem Land Hessen und weiteren Partnern am Donnerstag ein "Benefizkonzert für die Ukraine" in der Alten Oper in Frankfurt. Die Eintrittsgelder werden in voller Höhe für die Ukraine-Hilfe gespendet, wie hr-Intendant Florian Hager ankündigte. "Wir möchten gemeinsam mit unseren Partnern mit diesem besonderen Konzert unsere Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zum Ausdruck bringen und ein musikalisches Zeichen für den Frieden und die Freiheit unserer europäischen Nachbarn setzen", so Hager.

Bild © Ben Knabe/hr-Grafik

Schirmherr des Konzerts ist Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). "Es ist jetzt wichtig, dass wir gemeinsam als Europäerinnen und Europäer zusammenstehen und den Menschen in der Ukraine helfen", sagte Bouffier. "Das tun wir auch dadurch, dass wir ein Signal gegen den Krieg und für den Frieden auf unserem Kontinent senden." Weitere Partner sind unter anderem das Rheingau Musik Festival, die Stadt Frankfurt und die Alte Oper Frankfurt.

Das hr-Sinfonieorchester spielt unter Leitung von Juraj Valčuha unter anderem die "Europa-Hymne". Weitere Programmpunkte sind das Cellokonzert von Schumann mit dem Solisten Truls Mørk und das Stück "Marevo" der ukrainischen Komponistin Anna Korsun. Das Konzert wird ab 20 Uhr im Video-Livestream sowie im Radio auf hr2-kultur übertragen. Ab 22.30 Uhr ist es auch zeitversetzt im hr-fernsehen zu sehen.