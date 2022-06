Podium zum Antisemitismus in der Kunst

Wenn es Probleme gibt, kann ein Gespräch helfen. Deshalb veranstalten die Bildungsstätte Anne Frank und die documenta am Mittwoch, 29. Juni, um 18.30 Uhr in Kassel ein Podium zum Thema "Antisemitismus in der Kunst" . Es diskutieren unter anderem der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, und Hortensia Völckers, künstlerische Direktorin und Vorstandsmitglied der Kulturstiftung des Bundes. Auch Publikum, das nicht bei der Veranstaltung im UK 14 vor Ort sein kann, kann teilnehmen. Die Diskussion wird in deutscher und englischer Sprache live gestreamt.

Am Montag hat Mendel in der Frankfurter Rundschau davor gewarnt, die gesamte Schau unter Generalverdacht zu stellen. "Jetzt 1.500 Künstlerinnen und Künstler als Antisemiten darzustellen, das ist grob falsch." Dass erst jetzt weitere Werke auf antisemitische Inhalte geprüft werden sollen, wundert ihn. Der Zeitpunkt sei natürlich komplett falsch. Dieser Prozess sei in der Zeit der Vorbereitung notwendig gewesen, was offensichtlich nicht passiert sei.

Einen Abbruch der Schau hält Mendel nicht für sinnvoll, aber auch nicht für ausgeschlossen. "Das wäre vermutlich nicht im Interesse des Zentralrats der Juden, nicht im Interesse des Publikums, der Künstler. Aber wer weiß, was noch geschieht." Die Situation sei sehr toxisch und explosiv.