Kritisierte documenta-Bilder mit Erklärung versehen

Einer als antisemitisch kritisierten Broschüre liegt ab sofort eine Einordnung des ausstellenden Kollektivs bei, wie die documenta gGmbH am Dienstag mitteilte. Darin weist das Kollektiv "Archives des luttes des femmes en Algérie" (Archive der Frauenkämpfe in Algerien) die erhobenen Vorwürfe entschieden zurück.

"Wir bedauern, dass diese Bilder auf Unverständnis stoßen und Gegenstand von Fehlinterpretationen seitens der Medien und Besucher:innen geworden sind, die in ihnen antisemitische Darstellungen zu erkennen meinen", schreibt das Kollektiv. Doch die Bilder zielten nicht auf Juden oder Jüdinnen als Einzelpersonen oder als Gemeinschaft ab, sondern sie kritisierten die israelische Armee.

Eine im Fridericianum auf den Boden projizierte Video-Installation der Initiative "Archives des luttes des femmes en Algérie" zeigt antisemitische Comics. Bild © picture-alliance/dpa

Die in der Broschüre "Presence des Femmes" enthaltenen Zeichnungen zeigen unter anderem Soldaten mit Davidstern am Helm als Roboter mit entblößten Zähnen. Sie lösten nach den bereits seit Monaten kursierenden Antisemitismus-Vorwürfen gegen die documenta und dem Abbau eines Banners mit antisemitischer Bildsprache eine weitere Welle der Kritik an der Ausstellung in Kassel aus.

Das Kollektiv erläuterte nun, es halte es für dringend geboten, die Kritik an der israelischen Besatzung, die sich in den Darstellungen äußere, nicht mit Antisemitismus gleichzusetzen. Das Heft - 1988 in Algier erschienen - habe sich offen als Fürsprecher des palästinensischen Volkes und der palästinensischen Frauen positioniert. "Es enthält Beiträge von Schriftsteller:innen und Dichter:innen, die die Situation in Palästina, den Widerstand der Palästinenser:innen sowie Publikationen zur algerische Kultur- und Kunstszene jener Zeit thematisieren."