Darmstädter Musikpreis wird am Abend verliehen

Am Abend wird in der Centralstation der Darmstädter Musikpreis verliehen. Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an Arne Gieshoff aus Niedernhausen (Rheingau-Taunus). Der 33-jährige Komponist unterrichtet an der Akademie für Tonkunst und seine Kompositionen werden weltweit von großen Orchestern gespielt.

Der Nachwuchspreis geht an Marietta Osterlow alias "Metty". Die 23-Jährige schreibt und komponiert in ihrem WG-Zimmer in Darmstadt melancholische Poplieder. Über die Musikplattform Spotify ist sie damit so bekannt geworden, dass sie jetzt einen Produzenten hat.