Eysoldt-Ring an zwei Schauspielerinnnen

Der Gertrud-Eysoldt-Ring geht in diesem Jahr an zwei Schauspielerinnen: An Patrycia Ziólkowska und Alicia Aumüller für ihr Zusammenspiel in "Ödipus Tyrann" am Schauspiel Zürich. Das gaben die Stadt Bensheim (Bergstraße) und die Akademie der darstellenden Künste am Freitag bekannt. Der Theaterpreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Kurt-Hübner-Regiepreis geht an Marie Schleef. Beide Preise werden am 18. März in Bensheim verliehen.