Chefdirigent Alain Altinoglu am Klavier erleben

Normalerweise steht Alain Altinoglu bei Konzerten des hr-Sinfonieorchesters am Dirigentenpult. Am Donnerstagabend zeigt sich der Chefdirigent von einer anderen Seite: Im Anschluss an "Schostakowitschs Aufbruch " in der Alten Oper nimmt er im Rahmen des neuen Formats "Late Night" am Klavier Platz und spielt gemeinsam mit Solisten des Orchesters Kammermusik von Schostakowitsch. Im Gespräch mit hr-Kulturredakteurin Adelheid Kleine verrät Altinoglu, was das Publikum erwartet.

Wer den Auftakt von "Late Night" am Donnerstagabend verpasst, hat am 31. März ncoh einmal die Chance, Altinoglu am Klavier zu erleben: bei einem Konzertabend zum 100. Geburtstag von György Ligeti .