Hessischer Film- und Kinopreis wird verliehen

Hessischer Film- und Kinopreis wird verliehen

Ab heute zeichnet Hessen wieder die größten Talente und besten Kinos des Landes mit dem Hessischen Film- und Kinopreis aus. Die traditionelle Gala in der Alten Oper in Frankfurt fällt in diesem Jahr aus, stattdessen gibt es drei kleinere Preisverleihungen – den Anfang macht heute Abend die Filmbühne in Bad Nauheim.

Weil durch das neue Konzept Geld gespart wird, will das Ministerium für Wissenschaft und Kunst die Preisgelder für die zwanzig Gewinner-Kinos mindestens verdoppeln.

Die ersten Auszeichnungen gehen heute in Bad Nauheim an die besten studentischen Filmemacher und den besten Kurzfilm. Als beste Newcomer in der Filmszene wird der Filmverleih "jip film & verleih" aus Frankfurt ausgezeichnet.

Ab 19 Uhr werden im Kino Filmbühne die preisgekrönten Filme gezeigt. Teil zwei und Teil drei der Preisverleihung finden morgen und am Freitag in Kassel und in Frankfurt statt.