Seebrücke-Installation zu europäischen Abschottungsorten

Mit der Kunstaktion "Places of Isolation" will die Organisation Seebrücke in 15 deutschen Innenstädten auf Menschenrechtsverletzungen in Europa aufmerksam machen. In Darmstadt sind dazu am Dienstag Wegweiser auf sieben Orte aufgestellt worden, die symbolisch für die europäische Abschottungspoltik stehen. Darunter das Abschiebegefängnis in Darmstadt Eberstadt, die Hochschule Darmstadt, die 2021 wegen einer Zusammenarbeit mit Frontex in die Kritik geraten war und der Flughafen Frankfurt, von dem aus Menschen abgeschoben werden. "Die europäischen Grenzen wirken für viele weit weg. Wir wollen, dass Menschen in ihrem Alltag mit den Themen der europäischen Abschottungspolitik in Berühung kommen", sagt Seebrücke-Aktivistin Sina Gütter.

Die Wegweiser stehen am Riegerplatz vor dem Gastspielhaus, am Café Bellevue, auf dem Gelände der Bessunger Knabenschule sowie des Jugendhof Bessunger Forst, vor dem Café Bleu und am Menschenskinder in Kranichstein. Auch der Fairg'nügt-Laden am Luisenplatz stellt sein Schaufenster eine Woche lang zur Verfügung. Mittels eines QR-Codes an den Wegweisern können Interesierte weitere Informationen zu den Orten der europäischen Abschottungspolitik erfahren.