Festivals und "abhängen": documenta stellt Programm vor

Die documenta 15 startet in zehn Tagen und hat ein erstes Programm veröffentlicht. Am 18. Juni beginnt die Eröffnungswoche mit Live-Musik und Partys in den Ausstellungsorten, bei denen alle kommen können, die ein gültiges Ticket haben. Auf dem Friedrichsplatz soll es außerdem eine Feier geben, bei der auch alle ohne Tickets dabei sein können. In speziellen Gemeinschaftsräumen, sollen Gäste, Künstlerinnen und Künstler "gemeinsam abgehängen" - auf indonesisch "nonkrong". Alle Veranstaltungen finden documenta-Gäste im virtuellen Kalender zum "lumbung-Programm" .

An jedem zweiten Wochenende der documenta werden außerdem dreitägige "Meydans" mit verschiedenen Veranstaltungen stattfinden, bei denen "diskutiert, gestritten und gefeiert" werden soll. Dazu gehören auch Open-Air-Musikfestivals, teilte die documenta am Dienstag mit. Beim letzten Meydan vom 9. bis 11. September soll gemeinsam mit den documenta-Gästen in Workshops und Vorträgen die Erfahrungen der documenta15 reflektiert werden.