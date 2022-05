Roth bietet sich documenta und Zentralrat als Vermittlerin an

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat in der Antisemitismus-Debatte um die Kunstausstellung documenta Eckpfeiler ihrer Politik markiert. "Antisemitismus hat keinen Platz auf der documenta", sagte die Grünen-Politikerin in Berlin. "Gleichzeitig ist Kunstfreiheit ein zentraler Punkt", betonte sie. "Deutschland mit seiner historischen Verantwortung ist ein ganz besonderer Ort, was den Umgang mit Antisemitismus angeht und was den Umgang mit der Kunstfreiheit angeht."

Zugleich wandte sich Roth gegen Kritik an der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler. "Die Herkunft allein kann nicht bestimmend sein, was gezeigt wird und was nicht."

Zuvor hatte der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, in einem Brief an Roth den Umgang der documenta mit Antisemitismus kritisiert. Dabei ging es unter anderem um die Zusammensetzung von Foren, die das Thema diskutieren sollen. Roth will zwischen Zentralrat und documenta vermitteln, sollte das notwendig sein.