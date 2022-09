Eifrigste Buchkäufer wieder im Taunus

Ganze 170 Euro geben Bürger und Bürgerinnen in Bad Soden pro Kopf und pro Jahr für Bücher aus, das ergaben Berechnungen des Marktforschungsunternehmens Nexiga. Somit wurde hier im bundesweiten Vergleich so viel für Buchkäufe ausgegeben wie nirgends sonst, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main mitteilte. Der Abstand zum zweiten Platz ist allerdings sehr gering: Einwohner aus Bad Homburg investieren den Hochrechnungen zufolge nämlich 168 Euro pro Kopf in Bücher. An dritter Stelle folgt Vaterstetten am Rand des Münchner Speckgürtels, wo Bürger 161 Euro pro Kopf für Lesestoff ausgeben.

Damit haben sich die Spitzenorte des Buchkaufs in Deutschland in der gleichen Reihenfolge wie im Vorjahr gehalten und somit bleibt es dabei: Die eifrigsten Buchkäufer gibt es in diesem Jahr wieder vor den Toren Frankfurts am Taunus. Laut Nexiga spielen Indikatoren wie Wohnort, Alter, Geschlecht und Schulbildung eine entscheidende Rolle bei der Kaufkraft. Am meisten Geld für Bücher werde in Ballungsräumen ausgegeben, und dort vor allem von Frauen und Menschen mit höherem Abschluss.