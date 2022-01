Marburger Kamerapreis für Claire Mathon

Die französische Kamerafrau Claire Mathon erhält den Marburger Kamerapreis 2022. Die Jury lobte sie für ihr "exzellentes und überaus eindrucksvolles Werk der letzten fünfzehn Jahre". Mathon machte 1998 ihren Abschluss an der renommierten Filmhochschule École Nationale Supérieure Louis-Lumière und arbeitete anschließend als Kameraassistentin und als Kamerafrau für zahlreiche Dokumentar-, Kurz- und Spielfilme. Für "Porträt einer jungen Frau in Flammen" erhielt sie 2020 Frankreichs nationalen Filmpreis César. In dieser Woche startet mit "Spencer" ihr neuer Film in den deutschen Kinos. Das Drama mit Kristen Stewart als Prinzessin Diana wurde unter anderem in Kronberg (Taunus) gedreht.

Seit 2001 vergeben die Philipps-Universität Marburg und die Stadt Marburg die Auszeichnung für national und international herausragende Bildgestaltung in Film und Fernsehen. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis kann das Gesamtwerk oder die Arbeit noch unbekannter Kameraleute im Bereich Spielfilm, Dokumentar- oder Experimentalfilme würdigen. Der Jury gehören Vertreter der Marburger Medienwissenschaft, des Fachdienstes Kultur der Stadt Marburg, der Marburger Kinobetriebe, des Bundesverbandes Kamera e. V. sowie renommierte Filmkritiker an. Claire Mathon nimmt den Preis am 7. Mai entgegen.