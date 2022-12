Jesus unter Dattelpalme - muslimisches Krippenspiel in Marburg

Krippenspiel mal anders - das gibt es an Heiligabend in der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien in Marburg. Da wird der Stall, in dem Jesus geboren wurde, gegen eine Palme getauscht. Denn so steht es im Koran. Muslime feiern zwar kein Weihnachten, aber die Geschichte von Jesus Geburt gibt es da trotzdem - wenn auch mit ein paar Unterschieden. Die Idee, die muslimische Version in der evangelischen Kirche aufzuführen, kommt von Pfarrer Uli Biskamp. Das Ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt von Christen und Muslimen aus Marburg und soll zeigen, dass es trotz einiger Unterschiede, gemeinsame Werte und auch einen gemeinsamen Glauben gibt.