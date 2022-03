Hessisches Videospiel für Computerspielpreis nominiert

Der Deutsche Computerspielpreis hat die Nominierten für das Jahr 2022 bekanntgegeben. Die Jury ermittelte die besten Spiele des Jahres aus insgesamt 456 Einreichungen. Unter den Nominierten in der Kategorie "Bestes Spiel" ist auch ein hessisches Game: "Endzone - A World Apart" vom Wiesbadener Studio Gentlymad. Der Sieg in dieser Kategorie ist mit 100.000 Euro dotiert. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von mit 800.000 Euro vergeben. Die Preisverleihung am 31. März wird im Livestream übertragen.