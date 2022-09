Pop-Up Kunstschule in Frankfurter Innenstadt

Mit der Kunstaktion "KunstausKrisen" will Dirk Baumanns vom 3. September bis 2. Oktober in Zeiten der Klimakrise ein Zeichen für Frieden und Hoffnung setzen. Auf dem Frankfurter Kaiserplatz wird der Frankfurter Maler und Performancekünstler eine Art Pop-up Kunstschule für Geflüchtete anbieten: Das Zelt in der Frankfurter Innenstadt soll auch als Galerie und Benefiz-Auktionshaus dienen. Bis zu 20 Personen können täglich an einem Mal-Workshop teilnehmen.

Die daraus entstehenden Werke sollen im Rahmen einer abschließenden Benefizaktion verkauft werden, kündigte Dirk Baumanns an. Der Erlös solle an die Hilfsorganisation "Mary's Meals" gespendet werden - eine gemeinnützige Organisation, die sich für die tägliche Nahrungsversorgung von Kindern einsetzen. Vor allem an den Orten in der Welt, an denen der Klimawandel besonderen Schaden anrichtet. Interessierte können sich für Workshops anmelden oder die Galerie besuchen - der Eintritt ist frei.