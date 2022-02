Komponist Hans Zimmer für Oscar nominiert

Der Frankfurter Star-Komponist Hans Zimmer (64) könnte einen weiteren Oscar gewinnen. Am Dienstag nominierte ihn die Oscar-Akademie in Los Angeles in der Kategorie Beste Filmmusik für das Science-Fiction-Drama "Dune". Im Januar hatte Zimmer bereits den Golden Globe für die "Dune"-Filmmusik gewonnen.

Es ist Zimmers zwölfte Oscar-Nominierung. Seine bisher einzige Oscar-Trophäe nahm er 1995 für "Der König der Löwen" entgegen. Die 94. Oscar-Verleihung soll am 27. März in Hollywood stattfinden. Neben Zimmer sind unter anderem Kollegen wie Jonny Greenwood ("The Power of the Dog") und Alberto Iglesias ("Parallele Mütter") unter den fünf Preisanwärtern.