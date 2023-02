Mehr als 2 Millionen für hessische Denkmäler

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) hat im vergangenen Jahr 29 Denkmäler in Hessen gefördert. Durch Spenden, Treuhandstiftungen, Nachlässe, die Lotterie GlücksSpirale und Geldauflagen habe die Fördersumme insgesamt 2,2 Millionen Euro umfasst, teilte die DSD in Bonn am Montag mit.

Zu den geförderten Projekten in Hessen gehören etwa das Große Haus Glückert im Jugendstil-Ensemble auf der Mathildenhöhe in Darmstadt, das Grafenhaus in Büdingen-Herrnhaag (Wetterau), das Fachwerkhaus Güldener Löwe in Limburg und die Frauensiedlung Loheland in Künzell (Fulda). Bundesweit unterstützte die DSD im vergangenen Jahr 650 Denkmäler mit 27,5 Millionen Euro.