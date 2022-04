Bundesbank geht mit Ausstellungstruck auf Tour

Mit einer rollenden Ausstellung will die Deutsche Bundesbank den Menschen in Deutschland ihre Aufgaben rund um den Euro näher bringen. Die interaktive Ausstellung in einem zweigeschossigen Truck wurde am Donnerstag in Frankfurt eröffnet. Bis Ende Oktober soll die Ausstellung bundesweit in 90 Städten und Gemeinden Halt machen, am Freitag beispielsweise in Kassel.

Die Bundesbank stellt ihre Aufgaben und Kompetenzen in einer mobilen Ausstellung vor. Bild © Flad & Flad

Die Roadshow soll Besucherinnen und Besuchern mit Bildern, Texten, Videos und Spielen ein kurzweiliger Einstieg in die Aufgaben der Bundesbank bieten. Damit will die Bundesbank an das Geldmuseum in Frankfurt anknüpfen. Der Besuch im Ausstellungstruck ist kostenlos.