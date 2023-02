Robert Habeck erhält Börne-Preis 2023

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erhält den diesjährigen Ludwig-Börne-Preis. Das teilte die gleichnamige Stifung am Donnerstag in Frankfurt mit. Die Entscheidung traf der von der Stiftung gewählte Preisrichter, der Publizist und Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) Jürgen Kaube. In seiner Begründung schreibt er: "Wir leben in der steten Gefahr, dass im politischen Gespräch Argumente nichts mehr zählen, sondern 'Narrative'. Habeck ragt unter denen heraus, die sich dem als Politiker und politischer Publizist widersetzen."

Gesellschaftswissenschaftlich informierte und lebensweltlich grundierte Reflexion prägten seine Äußerungen. In den Zwängen der Politik erkämpf er sich auf beeindruckende Weise Freiräume durch Nachdenklichkeit. Das lasse Habeck in der Tradition des politischen Publizisten Ludwig Börne stehen, so Kaube.

Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und wird am 11. Juni in der Frankfurter Paulskirche verliehen, teilte der Vorsitzende der Börne-Stiftung Michael A. Gotthelf mit. Zu den bisherigen Preisträgern zählten u.a. Marcel Reich-Ranicki, Joachim Gauck, Frank Schirrmacher, Eva Menasse und Eric Gujer.