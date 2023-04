Neuer "Off Space" für junge Künstler

Kunst-Technisch ist in Frankfurt nicht gerade wenig los: Städel, Schirn, das ganze Museumsufer, MMK, Portikus und der Kunstverein. Auch an Galerien hapert es nicht. Mit der renommierten Städel Schule und der HfG in Offenbach ist das gesamte Gebiet auch für junge Künstlerinnen und Künstler sehr attraktiv.

Aber eine Sache fehlt: ein "off-space", in dem sich die jungen Künstler:innen, die direkt von der Hochschule kommen, zeigen und ausprobieren können - konkurrenzlos und erstmal unkommerziell. Deshalb gibt es jetzt - nach Jahrzehnten ohne - in Frankfurt wieder einen Kunst-Off-Space namens MARS. Er befindet sich an der Ginnheimer Landstraße in Bockenheim. Natascha Pflaumbaum hat ihn besucht.