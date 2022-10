documenta 15 verkauft Ausstattung und Technik

Nachhaltig shoppen mit Erinnerung an die zu Ende gegangene documenta: Das ist an diesem Wochenende in der Kasseler documenta-Halle möglich. Am Samstag, 10 bis 18 Uhr, und Sonntag, 13 bis 18, Uhr verkauft die documenta fifteen dort übriggebliebene Ausstattung und Technik.

Die künstlerische Leitung vom indonesischen Künstlerkollektiv ruangrupa hatte versucht, das Thema Nachhaltigkeit in allen Bereichen der Ausstellung zu berücksichtigen – nun auch bei der Abwicklung der Weltkunstschau. Hierzu wurden bereits Ausstellungsmaterialien an gemeinnützige Organisationen abgegeben. Die Rampe an der Hafenstraße 76 sei an die Gärtnerei Fuldaaue gegangen, blieb also im Stadtteil Unterneustadt. Dort soll mit der Rampe eine neue Scheune gebaut werden. Teile des Kindergartens "ruruKids" im Fridericianum gehen den Verantwortlichen zufolge an eine neue Initiative in Witzenhausen (Werra-Meißner). Das Zelt des australischen documenta-Künstlers Richard Bell habe der Freizeitsportclub Dynamo Windrad erhalten.