Storytelling-Wettbewerb zum Anne-Frank-Tag

"Ich werde, hoffe ich, dir alles anvertrauen können, wie ich es noch bei niemandem gekonnt habe, und ich hoffe, du wirst mir eine große Stütze sein." Das war der erste Tagebucheintrag von Anne Frank am 12. Juni 1942, ihrem 13. Geburtstag. Das Tagebuch hatte sie gerade geschenkt bekommen. Was sie dort in den folgenden zwei Jahren notierte, wurde als "Tagebuch der Anne Frank" zu einem Stück Weltliteratur und zu einem der wichtigsten Zeugnisse der Judenverfolgung im Nationalsozialismus.

In Erinnerung an Anne Frank wird der 12. Juni als Welttag des Tagebuchs und auch als Anne-Frank-Tag begangen - letzteres vor allem in Annes Geburtsstadt Frankfurt. Für die Bildungsstätte Anne Frank ist der Tag Anlass für einen Kunstwettbewerb für junge Leute, bei dem es in diesem Jahr um Storytelling in Form kurzer Audio-Beiträge und Sprachnachrichten geht.

"Das Private ist poetisch" lautet das Motto des Storytelling-Wettbewerbs.

Am Sonntag werden dafür Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 11 und 27 Jahren in drei Alterskategorien ausgezeichnet. Die Jury hatte dabei die Wahl aus über 250 Kurzgeschichten, Gedichten, Mini-Podcasts und Tagebucheinträgen.

Zitat „Ich bin 18 Jahre alt und ich weiß, ich bin kein Mädchen und kein Junge. Und ich weiß, ich muss eins der beiden sein, um gesehen zu werden. Ich bin mutig, ich stehe zu meiner Realität.“ Casey Raabe (18) aus Marburg macht sich zum Beispiel Gedanken über Selbstbestimmung Casey Raabe (18) aus Marburg macht sich zum Beispiel Gedanken über Selbstbestimmung Zitat Ende

Alle prämierten Beiträge sind auch Teil eines Audiowalks durch den Frankfurter Stadtteil Dornbusch , in dem Anne Frank 1929 geboren wurde und in dem sich heute die Bildungsstätte Anne Frank befindet. So verbinden sich die Orte der frühen Kindheit von Anne Frank mit den Stimmen und Geschichten der Jugendlichen von heute.