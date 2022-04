Frankfurt liest "Nach Mitternacht" von Irmgard Keun

Desiree Nosbusch (2. v.li.) und Marion Kracht in der Verfilmung von "Nach Mitternacht". Bild © picture alliance / United Archives | kpa

Ab Montag, 2. Mai, heißt es zum 13. Mal: Frankfurt liest ein Buch. Wie immer geht es bei dem Lesefestival um ein Werk, das in der Stadt am Main spielt. In diesem Fall: "Nach Mitternacht" von Irmgard Keun (1905-1982).

Die Autorin beschreibt darin aus der Sicht der jungen Sanna das Leben in den frühen Jahren der Nazi-Herrschaft. Sie schildert den Besuch von Adolf Hitler am 13. März 1936 auf dem Frankfurter Opernplatz. Während die Massen dem Führer zujubeln, muss sich die Romanfigur Sanna bis Mitternacht entscheiden, ob sie mit ihrem Verlobten ins Exil geht.

Das Festival bietet mehr als 80 Veranstaltungen und Aktionen – und das nicht nur in Frankfurt. Viele Lesungen und Vorträge stehen auf dem Programm und man kann sich an die Spielstätten des Buches führen lassen.

Außerdem wird die Verfilmung mit Desiree Nosbusch gezeigt, die in "Nach Mitternacht" ihr Schauspieldebüt feierte. Sie kommt zusammen mit Produzentin Regina Ziegler in die Alte Oper und damit an den Ort, an dem die Geschichte ihren Anfang nimmt. Das ganze Programm gibt es hier.