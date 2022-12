Legobaustelle des DAM eröffnet kurz vor Weihnachten

Die Legobaustelle in den Schulferien ist nach eigenen Angaben mit mehreren tausend Besuchern eine der beliebtesten und ältesten Veranstaltung des Deutschen Architekturmuseums (DAM). Zu Ostern und in den Sommerferien war das Projekt wegen der Sanierung des Haupthauses in die Orangerie des Kinderschutzbundes Frankfurt ausgelagert.

Mehrere tausend Lego-Steine stehen auf der Baustelle zur Verfügung. Bild © picture-alliance/dpa

Nun zieht die Baustelle in das ehemalige Karstadt-Gebäude an der Konstablerwache. Das DAM will damit an die Idee des Reallabors "Wohnzimmer Hauptwache" anknüpfen, in dem unterschiedliche Formate zur Reaktivierung der Innenstadt erprobt wurden. Zwischen Einkaufsregalen und Warteschlangen der Post sollen tausende von Lego-Steinen einen Ort des Ausgleichs schaffen.

Die Baustelle ist vom 20. Dezember bis 7. Januar jeweils Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Anzahl der Plätze ist beschränkt, weshalb eine Anmeldung empfohlen wird. Aber auch für spontane Gäste sind einige Plätze eingeplant.