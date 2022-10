Kasseler "Ehrenmal" nur noch "Mahnmal"

Soldaten und Reservisten der Bundeswehr werden nicht mehr an Gedenkveranstaltungen am Volkstrauertag am Mahnmal in der Kasseler Karlsaue teilnehmen. An der Gedenkstätte für die Gefallenen und Opfer des Ersten und Zweiten Weltkriegs werde der zahlreichen Opfer der beiden Weltkriege ebenso gedacht wie Einheiten der Wehrmacht, denen Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, teilte das hessische Wissenschaftsministerium am Dienstag in Wiesbaden zur Begründung mit.

Das Denkmal zum Gedenken an gefallene Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkriegs, Deserteure und Kriegsdienstverweigerer in der Kasseler Karlsaue wird künftig kein "Ehrenmal" mehr sein. Bild © picture-alliance/dpa

Das Landeskommando Hessen der Bundeswehr hatte das Ministerium zuvor über die Entscheidung informiert.

Die Gedenkstätte war in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Vandalismus. Aufgrund der Kritik will sie das Land Hessen künftig als "Mahnmal" und nicht mehr als "Ehrenmal" bezeichnen. Nicht alle Einheiten, an die dieses Denkmal erinnere, verdienten eine würdigende Erinnerung, erklärte Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne).