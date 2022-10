50 Jahre Junges Museum Frankfurt - Interview

Das Junge Museum Frankfurt ist Europas ältestes Kindermuseum. In dieser Woche feiert es seinen fünfzigsten Geburtstag. Das Zauberwort im Jungen Museum in Frankfurt heißt: Machen. Anstatt vor Vitrinen zu stehen und lediglich Dinge anzuschauen, geht es in dem Museum darum, alles anzufassen und auszuprobieren. So wird Geschichte lebendig und spannend, sagt die Kuratorin und Vermittlerin Laura Hollingshaus: Einkaufen im Kolonialwarenladen, Zahnpulver mischen in der Drogerie, Drucken oder Kochen wie im 19. Jahrhundert. Besonders in der Jubiläumswoche zu 50 Jahre Junges Museum gibt es viele Angebote - das meiste ist kostenlos.

Warum sie Spaß über Wissen stellt, Jugendliche der blinde Fleck im Museum sind und in den 1970er-Jahren die Exponate tiefer gehängt wurden, erzählt Hollingshaus im Interview.