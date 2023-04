Do. 06.04.23, 14:06 Uhr

Zu brav: Ernst Weil im Museum Giersch

Das Museum der Goethe-Universität in Frankfurt zeigt Künstler, die aus der Region stammen, hier verwurzelt sind, aber weitgehend unbekannt blieben. Jetzt Ernst Weil, 1919 in Frankfurt geboren - ein typischer Nachkriegskünstler: Seine Werke sind nicht vollkommen abstrakt, weil - so Weil - "eine rein gegenstandslose Kunst nicht möglich" sei.

Er nahm viele Aufträge im Bereich angewandte Kunst an, illustrierte Kurzgeschichten, Zeitungen und Bücher, machte Werbegrafik und Wanddekorationen. Das merkt man den Werken an, findet hr2-Kritikerin Stefanie Blumenbecker. Ihr ist alles zu ordentlich, am Ende zu konservativ, zu brav.