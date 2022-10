Hat Late Night Berlin bei der Frankfurter Hauptschule geklaut?

Das Kollektiv Frankfurter Hauptschule sieht sich kopiert. "Halt so wie wir - nur schlechter", kommentieren die Künstler via Instagram eine Aktion der Fernsehshow "Late Night Berlin" bei Prosieben. Gegenstand der aktuellen Folge ist das Thema Raubkunst: Moderator Klaas Heufer-Umlauf und sein Team entwenden Gegenstände aus dem Eigentum Berliner Museen und präsentieren sie anschließend in einem Galerieraum. "Museen stellen Objekte aus, die ihnen nicht gehören und geben die auch nicht zurück", sagt Heufer Umlauf in dem Beitrag. Deswegen würde den Museen nun alles entwendet, "was nicht niet- und nagelfest ist".

Im Herbst 2020 hatte die Frankfurter Hauptschule den Raub einer sogenannten Capri-Batterie von Joseph Beuys aus einer Ausstellung inszeniert und damit auch international für mediales Aufsehen gesorgt. "Vor zwei Jahren haben wir eine Beuys-Skulptur geklaut und sie als Geste der Restitution kolonialer Beutekunst nach Tansania überführt. Jetzt hat Klaas Heufer-Umlauf, der Sidekick von dem anderen Sidekick, das gleiche gemacht, nur schlechter", erklärte das Kollektiv auf Anfrage von hessenschau.de.