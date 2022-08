Zwei Denkmalschutz-Preise gehen nach Hessen

Die Träger des Deutschen Preises für Denkmalschutz stehen fest und zwei der sechs Silbernen Halbkugeln gehen nach Hessen. Das hat das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK) am Montag bekannt gegeben.

Die hessischen Preisträger sind das Generationenhaus Bahnhof Hümme in Hofgeismar und die Gesellschaft der Freunde Theater Altes Hallenbad Friedberg/Wetterau . Der Preis wird an Persönlichkeiten und Gruppen verliehen, die sich in besonderem Maße um den Erhalt und die Vermittlung des baulichen und archäologischen Erbes verdient gemacht haben. Die Preise werden am 7. November in Hamburg verliehen.