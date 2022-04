Buchpreis: Neuer Rekord bei Einreichungen

Der Deutsche Buchpreis verzeichnet das dritte Jahr in Folge einen Rekord bei der Zahl der Einreichungen. 124 deutschsprachige Verlage schickten insgesamt 202 Titel ins Rennen um den Roman des Jahres. Das sind fünf Titel mehr als im 2021, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Jeder Verlag konnte maximal zwei Titel einreichen, die zwischen Oktober 2021 und dem 20. September 2022 erschienen sind oder noch erscheinen.

Die Jury des Deutschen Buchpreises entscheidet in einem mehrstufigen Auswahlverfahren über den Roman des Jahres. Am 23. August werden die 20 nominierten Titel der Longlist bekanntgegeben, am 20. September wird die Shortlist veröffentlicht. Die Preisverleihung findet am 17. Oktober statt. Der Deutsche Buchpreis wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergeben.