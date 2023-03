Hochhaus-Projekt "Four" im Finale von Immobilien-Oscar

Das Frankfurter Hochhausprojekt "Four" steht im Finale des diesjährigen Immobilienpreises MIPIM Awards, der im Rahmen der gleichnamigen Messe in Cannes vergeben wird. Die vier Türme mit bis zu 233 Meter Höhe sollen Wohnen, Büroflächen, Hotels, Gastronomie und Einzelhandel vereinen. Ab Jahresende sollen bereits die ersten Büroflächen bezogen werden.

So sollen sich die neuen Hochhäuser (Mitte) in die Frankfurter Skyline einreihen. Bild © Groß & Partner

In der Kategorie "Best New Mega Development" konkurriert das Projekt nun mit dem Stadtteil-Neubau Parc de L'Alba bei Barcelona, dem Stadtwald Bosque Metropolitano in Madrid sowie der Neugestaltung der Hauptstadt im zentralafrikanischen Gabun um die Auszeichnung.

Die MIPIM ist eine der wichtigsten Immobilienmessen der Welt und findet jährlich in Cannes statt. Die MIPIM Awards gelten als Oscar der Immobilienbranche. Die Verleihung findet am 16. März statt. In der Vergangenheit wurden mit The Squaire, der neuen Altstadt, dem Dom-Römer-Areal und dem MainTor-Areal bereits Frankfurter Projekte ausgezeichnet.