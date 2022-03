Wandgemälde für Frieden in der Ukraine

Überdimensionale Friedenstaube mit einem Ölzweig in den ukrainischen Farben blau und gelb: Mit einem Wandgemälde an der Fassade eines fünfgeschossigen Hauses hat der Frankfurter Künstler Justus Becker ein Zeichen angesichts des Krieges in der Ukraine gesetzt. Das Mural mit einer Fläche von etwa 13 mal 13 Metern entstand in den vergangenen Tagen an einer Fassade in der Innenstadt und wurde gestern fertiggestellt.

Friedenstaube mit ukrainischen Farben an Hausfassade in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

"Ein bisschen Haltung sollte schon sein in so einer Zeit", sagte der Künstler. "Wer sich in so einer Situation neutral verhält, unterstützt den Aggressor." Farbe, Mietkran und die Gebäudefassade als "Leinwand" habe die Entwicklungsfirma des Baustellenareals zur Verfügung gestellt, sagte Becker.