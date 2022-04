Fashion Revolution Week startet

Am Montag startet die Fashion Revolution Week. Sie erinnert an den Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch am 24. April 2013, bei dem 1135 Menschen getötet und 2438 verletzt wurden. Mit verschiedenen Aktionen in Frankfurt und Darmstadt soll auf die Missstände der Textil- und Modeindustrie hingewiesen werden.

Die Initative Frankfurt Fashion Movement etwa ruft zu einer Live-Aktion in der Frankfurter Innenstadt auf: 55 Menschen sollen dort am Samstag in weißem T-Shirt zu erscheinen, eine Drohne filmt das Ganze von oben. Bei der Mitmach-Aktion "Offene Kleiderständer" können Darmstädterinnen und Darmstädter Kleidung tauschen. Außerdem sind Upcycling-Workshops, Kinoabende und eine Augmented Reality-Kunstinstallation auf dem Rathenauplatz in Frankfurt angekündigt. Eine Übersicht der Aktionen gibt es hier .