Welterbestätten erkunden

Die deutsche Unesco-Kommission lädt dazu ein, am 4. Juni Welterbestätten im ganzen Land kennenzulernen. Am bundesweiten Aktionstag könne das Welterbe vor Ort und digital erkundet werden, kündigte die Kommission gemeinsam mit dem Verein Unesco-Welterbestätten Deutschland am Montag in Bonn an.

Die Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe. Bild © picture-alliance/dpa

In Hessen gehören unter anderem die Mathildenhöhe in Darmstadt dazu (seit 2021), der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel (seit 2013) und der Nationalpark Kellerwald-Edersee (eine vollständige Liste findet sich auf wissenschaft.hessen.de ). Eine Ausstellung in Kassel feiert noch bis zum 17. September das zehnjährige Jubiläum der Aufnahme des Bergparks .

Die offizielle Festveranstaltung für alle 51 Welterbestätten in Deutschland findet in Weimar statt. Weltweit zählen 1.157 Stätten in 167 Ländern zu den Welterbestätten der UN-Kultur- und Bildungsorganisation Unesco. Der Schutz und Erhalt dieser Stätten liegt in der Verantwortung der Weltgemeinschaft. Seit 2005 wird am ersten Sonntag im Juni der Welterbetag gefeiert.