Iranische Künstlerin erhält Stipendium in Gießen

Die iranische Musikerin, Dichterin, Schriftstellerin und Aktivistin Sahar Ajdamsani erhält in diesem Jahr Unterstützung aus dem Programm "Hafen der Zuflucht Hessen". In dem Programm vergibt das Land Hessen gemeinsam mit dem Verein Gefangenes Wort e. V. Stipendien an Menschen, die wegen ihrer literarischen, journalistischen, verlegerischen oder künstlerischen Tätigkeiten unterdrückt werden.

Die heute 26-jährige Sahar Ajdamsani habe in ihrer künstlerischen Tätigkeit immer wieder Restriktionen erlebt, so das Ministerium für Wissenschaft und Kunst in einer Mitteilung. Viele ihrer Gedichte und Lieder seien zensiert worden. Für Auftritte in Teheran beschränkte sie ihr Publikum auf Frauen, machte keine Werbung und beschränkte den Veranstaltungsort auf eine Größe, die klein genug war, um unerwünschte Aufmerksamkeit zu vermeiden. 2021 habe sie gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und Künstlern den Song "Quarantine World" veröffentlicht, der ihr eine Vorladung und Schikanen des iranischen Geheimdienstes einbrachten.

Ajdamsani floh erst in den Irak und lebt seit Juni 2022 in Deutschland im Exil. Mitte Januar brachte sie das "Hafen"-Stipendium nach Gießen. Es ist das erste in Gießen, auf ein Jahr angelegt und kann bei Bedarf um ein weiteres Jahr verlängert werden. Wenn sie danach bleiben möchte, werde der Verein Gefangenes Wort e. V. sie bei einem Asylantrag unterstützen, hieß es.