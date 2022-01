Wer vertritt Deutschland beim ESC?

Freunde des Eurovision Song Contest (ESC) sollten sich den 10. Februar und den 4. März notieren. Am 10. Februar wird bekanntgegeben, welche Musikerinnen und Musiker aus Deutschland um die ESC-Teilnahme in Turin konkurrieren. Diese Auswahl trifft eine Fachjury. Danach ist das Publikum an der Reihe.

Am 28. Februar beginnt eine Abstimmung im Internet, die Entscheidung fällt dann am 4. März. An diesem Tag spielen die neun ARD-Popwellen, darunter natürlich hr3, die infrage kommenden Songs den ganzen Tag über - die Hörerinnen und Hörer können derweil weiter abstimmen. Am Abend wird in der Show "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid", moderiert von Barbara Schöneberger, die Entscheidung fallen. Die Sendung wird auf "eurovision.de" und in der ARD Mediathek zu sehen sein.