Theaterfestival "Barock am Main" fällt 2024 aus

Das Frankfurter Theaterfestival "Barock am Main" findet 2024 nicht statt. Das teilte Veranstalter Michael Quast von der Fliegenden Volksbühne Frankfurt am Donnerstag mit. Grund für die Absage sei ein Streit um die Veranstaltungsstätte. Wegen Umbauarbeiten in der eigentlichen Spielstätte, dem Bolongaropalast im Stadtteil Höchst, findet das Festival seit 2017 auf dem Gelände der Höchster Porzellan-Manufaktur statt. Ein benachbartes Unternehmen fühle sich dadurch gestört, heißt es in einer Pressemitteilung zur Begründung. Gespräche mit der Stadt und ein Schlichtungsversuch seien ohne Erfolg verlaufen, genauso wie die Suche "nach einer Ersatzspielstätte für die Ersatzspielstätte".

Ganz ohne Theaterfestival will die Fliegende Volksbühne den Sommer 2024 aber nicht verbringen: In den Goethehöfen und der Fliegenden Volksbühne im Großen Hirschgraben in der Frankfurter Altstadt ist laut Quast ein reduziertes Ersatzprogramm geplant: "Baröckchen am Main". Ob das Theaterfestival 2025 in den Bolongaropalast zurückkehren kann, ist demnach noch nicht sicher.