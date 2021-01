1/7

Dürfen wir vorstellen: Das Jerusalem Duo - bestehend aus Hila Ofek an der Harfe und dem Saxophonisten André Tsirlin. Die beiden leben in Frankfurt und haben - wie viele Künstler - ein hartes Jahr hinter sich. Fast alle Engagements sind der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.



Doch bereits im ersten Lockdown im Frühjahr haben die beiden eine Idee. Wenn die Menschen nicht in Konzerte gehen dürfen, dann kommen die Konzerte zu den Menschen - und zwar bis kurz vor ihre Haustür.