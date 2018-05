So vielseitig wird der Festival- und Kultursommer in Hessen

Von wegen Sommerloch: Kultursommer-Festivals bringen Musik, Theater und Kabarett in alle Winkel Hessens. Ein Überblick.

Kultursommer Nordhessen | Kultursommer Main-Kinzig-Fulda | Kultursommer Südhessen | Kultursommer Mittelhessen | Rheingau Musik Festival | Burgfestspiele Dreieichenhain | Sommerperlen Darmstadt | Nieder-Mooser Konzertsommer | Kulturzelt Kassel | Stoffel Frankfurt | Bad Homburger Sommer | Burghofspiele Rheingau | Sommer im Park Vellmar

Was: In vier Monaten mehr als 100 Veranstaltungen an über 60 Spielorten in der Region Nordhessen - Konzerte von Klassik bis Pop, Figurentheaterfestival, Märchenaufführungen für Groß und Klein, Lesungen.

Wann: 10. Mai bis 12. August

Wo: In zahlreichen Städten und Gemeinden in Nordhessen

Auf der Bühne: Eva Mattes, Reinhold Beckmann mit Band, Stefan Aust, Iris Berben, Ulrich Wickert und viele weitere Schauspieler, Autoren, Bands und Ensembles

Preise: ab 12 Euro, Kinderprogramm ab 6 Euro, mit der Kultursommer-Card (39 Euro, für Schüler/Studenten 5 Euro), gibt es 50 Prozent Ermäßigung auf ein Ticket pro Veranstaltung.

Veranstalter-Homepage: Kultursommer Nordhessen

Wissenswertes: Erste Veranstaltungen sind schon ausgebucht.

Was: Gut vier Monate Programm in rund 30 Städten. Theater, Kunst, Open-Air-Kino, Literatur und Musik.

Wann: 20. Mai bis 16. September

Wo: In rund 30 Städten und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis und der Region Fulda

Auf der Bühne: Torsten Sträter, Frankfurt City Blues Band, Miroslav Nemec und unzählige Künstler und Ensembles

Preise: von kostenlos bis 38 Euro

Veranstalter-Homepage: Kultursommer Main-Kinzig-Fulda

Wissenswertes: Es gibt ein spezielles Kinderprogramm mit Figurentheater, Artistik- und Mitmachprogramm, Laternentheater, Musik und Märchen.

Torsten Sträter Bild © Sybille Ostermann

Was: Rund 250 Veranstaltungen in der Region Südhessen - Theater, Konzerte, Comedy, Ausstellung und mehr

Wann: 15. Juni bis 23. September

Wo: In rund 60 Städten und Gemeinden in den Kreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach, im Odenwaldkreis und in Darmstadt

Auf der Bühne: Das Programm wird Ende Mai veröffentlicht

Preise: Viele Angebote sind kostenlos - die exakten Preise gibt es mit Programmveröffentlichung

Veranstalter-Homepage: Kultursommer Südhessen

Wissenswertes: Im Rahmen des Kultursommers Südhessen gibt es bewährte Veranstaltungsreihen wie die Seligenstädter Klosterkonzerte , den Internationalen Orgelsommer in Darmstadt und die Otzberger Sommerkonzerte .

Was: Rund 140 Veranstaltungen an 79 Spielorten in der Region Mittelhessen - Konzerte, Theater, Ausstellung, Kabarett, Lesung u.v.m. Spezielle Veranstaltungsorte sind eine Tropfsteinhöhle und ein Jugendstil-Hallenbad.

Wann: 16. Juni bis 30. September

Wo: In rund 40 Städten und Gemeinden in ganz Mittelhessen

Auf der Bühne: Besidos, Trojka, Mannheimer Harfenquartett, die Kabarettisten Philipp Weber, Mathias Tretter, Michael Quast u.v.m.

Preise: verschiedene Preise, je nach Ensemble. Meist um die 15 Euro, mit der Kultursommer-Card für 30 Euro (Schüler/Studenten 5 Euro) bekommt man auf eine Eintrittskarte pro Veranstaltung 50 Prozent Ermäßigung.

Veranstalter-Homepage: Kultursommer Mittelhessen

Wissenswertes: Parallel zum Kultursommer gibt es den Jungen Kultursommer Mittelhessen mit Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.

Michael Quast Bild © picture-alliance/dpa

Was: Mehr als 170 Konzerte an rund 50 ausgewählten Spielorten von Frankfurt bis zum Mittelrheintal. Neben Klassik auch Jazz, Soul, Kabarett und Weltmusik.

Wann: 23. Juni bis 2. September

Wo: In zahlreichen Städten und Gemeinden im Rheingau und im Rhein-Main-Gebiet

Auf der Bühne: hr-Sinfonieorchester, Naturally 7, The King's Singers, Christoph Reuter u.v.m.

Preise: 10 bis 110 Euro

Veranstalter-Homepage: Rheingau Musik Festival

Wissenswertes: Der Festivalsommer 2018 erinnert mit einigen Konzerten an Leonard Bernstein, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre.

Traditionell eröffnet das hr-Sinfonieorchester das Rheingau Musik Festival Bild © picture-alliance/dpa

Was: 36 Veranstaltungen in der Burg Hayn, Musik, Kabarett, Theater

Wann: Burgfestspiele vom 5. Juli bis 19. August

Wo: Burg Hayn in Dreieich-Dreieichhain

Auf der Bühne: Bodo Wartke, Max Mutzke, Helen Schneider, Willy Astor u.v.m.

Preise: Burgfestspiele von 19 bis 54 Euro

Veranstalter-Homepage: Burgfestspiele Dreieichenhain , Bürgerhäuser Dreieich

Wissenswertes: Wer noch eine Karte erhaschen will, muss sich sputen. Viele Konzerte sind bereits ausverkauft.

Was: Elf musikalische Perlen holt die Centralstation Darmstadt auf die Bühne.

Wann: 5. Juli bis 24. August

Wo: Centralstation, Im Carree, 64283 Darmstadt

Auf der Bühne: Gary Clark Jr., Dub FX, Moop Mama, Curtis Harding u.a.

Preise: Ab 24,90 Euro

Veranstalter-Homepage: Merck Sommerperlen

Wissenswertes: An den Festivaltagen sorgen Foodtrucks für richtige Atmosphäre im Festivalhof.

Was: Acht Konzerte Orgelmusik, Blechbläser, Chor und Orchester

Wann: 8. Juli bis 16. September

Wo: Evangelische Kirchengemeinde Nieder-Moos, 36399 Freiensteinau

Auf der Bühne: The Canadian Brass, Ingenium, Musikclowns Mikroband u.v.m.

Preise: 18 bis 53 Euro

Veranstalter-Homepage: Nieder-Mooser Konzertsommer

Wissenswertes: Beim Nieder-Mooser Konzertsommer steht die berühmte Nieder-Mooser Orgel aus dem Jahre 1792 im Zentrum aller musikalischer Aufführungen. Wer dabei nur an klassische Orgelmusik denkt, wird überrascht von den musikalischen Cross-Over-Projekten.

Was: Mehr als 30 Künstler in sechs Wochen. Musikrichtungen: Pop, Elektro bis hin zu Rap, und Singer/Songwriter.

Wann: 12. Juli bis 25. August

Wo: Kulturzelt, Auedamm 2, Kassel

Auf der Bühne: Shout Out Louds, Bosse, Olli Schulz, Tocotronic, Till Brönner, Moop Mama u.v.m.

Preise: Ab 20 Euro bis 33 Euro

Veranstalter-Homepage: Kulturzelt Kassel

Wissenswertes: Mit Ausnahme des Konzerts "Deine Freunde" kein Einlass für Kinder unter 12 Jahren.

Bosse Bild © hr

Was: Musik, Lesungen, Theater und Kabarett, aber auch Essen und Trinken im Parkambiente und mit Künstlern aus ganz Deutschland

Wann: 19. Juli bis 11. August

Wo: Nördlicher Teil des Günthersburgparks, Eingang Hallgartenstraße oder Weidenbornstraße, 60389 Frankfurt

Auf der Bühne: Regionale Stars und Sternchen aus der Republik

Preise: Eintritt kostenlos oder freiwillige Spende

Veranstalter-Homepage: Stalburg Theater

Wissenswertes: Kleines Theater - Stalburg Theater aus dem Nordend - stemmt Riesenprogramm mit täglich anderen Künstlern.

Das Stoffel-Festival in Frankfurt muss in diesem Jahr leiser werden. Bild © Bernd Kammerer

Was: Drei Wochen lang gibt es rund 40 Veranstaltungen - von Rock, Pop und Klassik bis hin zu Theater und Open-Air Kino ist auch für Kinder jede Menge dabei.

Wann: 20. Juli bis 11. August

Wo: An diversen Spielstätten in Bad Homburg

Auf der Bühne: Die Oper Carmen, Jens Neutag, Ferri, The Powe, Rock 4 u.v.m.

Preise: Fast alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

Veranstalter-Homepage: Bad Homburger Kultursommer

Wissenswertes: Am 4. August gibt es ein großes Picknick am Schwanenteich.

Was: Klassik-Konzerte

Wann: 21. Juli bis 8. September

Wo: In Kirchen und Kurhäusern in Eltville, Erbach, Kiedrich und Wiesbaden sowie Open-Air in Eltville.

Auf der Bühne: Staatskapelle Weimar, Orchestre National de Belgique, Rundfunk-Sinfonie-Orchester Prag u.v.m.

Preise: Zwischen 20 und 62 Euro

Veranstalter-Homepage: Burghofspiele Rheingau

Wissenswertes: Neben namhaften Solisten und Ensembles gibt es auch Konzerte von Nachwuchs-Musikern und jungen Preisträgern internationaler Wettbewerbe.

Was: Mehr als 20 Veranstaltungen rund um Musik, Kabarett und Comedy in Vellmar bei Kassel

Wann: Vom 15. August bis 2. September

Wo: Theaterzelt Festplatz Vellmar

Auf der Bühne: Django Asül, Wladimir Kaminer, Bernd Stelter, Bernhard Hoecker, Kurt Krömer u.v.a.

Preise: Von 15 bis 44 Euro, ermäßigt auch günstiger

Veranstalter-Homepage: Sommer im Park Kassel

Wissenswertes: Seinen Namen hat das Festival noch aus der Zeit, als es klein und schnuckelig mitten im Ahnepark stattfand. Mittlerweile steht das Festzelt direkt neben dem Park.

Sie wollen lieber an einem Wochenende ganz kompakt Festival-Luft schnuppern? Hier eine Übersicht der großen Open-Air-Festivals in Hessen. Festspiele mit dem Schwerpunkt Theater und Bühne finden Sie hier.