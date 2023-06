Frankfurt huldigt wieder der Grie Soß

Es ist eine Frage, die zumindest in den südlicheren Gefilden Hessens jedes Jahr aufs Neue beantwortet werden muss: Wer macht die beste Grüne Soße? Während der Grüne Soße Festspiele werden an fünf Tagen jeweils sieben Soßen verkostet, in diesem Jahr bekommen auch Handkäs und Fleischwurst ihren Auftritt.

Von Samstag an kann am Tasting-Foodtruck am Frankfurter Rossmarkt in verschiedenen Zeit-Slots probiert und abgestimmt werden. Zum Rahmenprogramm gehören Kabarett, Comedy und Livemusik - bei freiem Eintritt. Das große Finale findet dann am 15. Juli statt. Der Vorverkauf für das Finale startet am 1. Juli.