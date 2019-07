Deutschland hofft bei der Unesco-Tagung 2020 auf weitere Gütesiegel für Denkmäler.

Entschieden werden solle dann unter anderem über die Nominierung der Künstlerkolonie Mathildenhöhe, teilte die deutsche Unesco-Kommission am Mittwoch mit. Die Liste des Unesco-Welterbes verzeichnet 1.121 Kultur- und Naturstätten in 167 Ländern. Davon liegen 46 in Deutschland.