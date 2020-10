Wer ist der Täter? Was ist das Motiv? Bei manchen Mordfällen lässt sich das auch nach Jahrzehnten nicht klären. Oft werden solche "Cold Cases" in Romanen oder Filmen verarbeitet. Fünf spektakuläre Beispiele aus Hessen.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Ungeklärte Mordfälle als Literaturvorlagen [Audioseite] Audio Bild © hr Ende des Audiobeitrags

Bei der diesjährigen Veranstaltungsreihe "Frankfurt liest ein Buch" vom 24. Oktober bis 1. November 2020 ist dieses Jahr ein so genannter "Cold Case" ausgewählt worden, ein ungelöster Mordfall - und dazu noch ein Klassiker: An verschiedenen Orten wir aus dem Buch "Rosemarie. Des deutschen Wunders liebstes Kind" von Erich Kuby, gelesen, in dem der ungeklärte Mordfall an der Edelprostituierten Rosemarie Nitribitt behandelt wird. In Hessen gibt es noch andere große Kriminalfälle, die Autoren zu Büchern und Filmen inspiriert haben.

Mordfall Nitribitt

Rosemarie Nitribitt war 24 Jahre alt, als sie am 1. November 1957 in ihrer Frankfurter Wohnung tot aufgefunden wurde. Sie hatte eine Platzwunde am Kopf und Würgemale am Hals.

Die Polizei ermittelte unter anderem unter ihren Kunden, zum Teil prominente Männer aus Wirtschaft und Politik. Es kam immer wieder zu Ermittlungspannen, Zeugenaussagen und Akten verschwanden spurlos und die Frankfurter Kripo wird der planmäßigen Vertuschung verdächtigt, um prominente Freier und einflussreiche Verdächtige zu schützen.

2013 fanden Archivare in den Polizeiarchiven die verschollenen Dokumente wieder. Durch diese Unterlagen konnten viele Theorien im Fall Nitribitt widerlegt werden. Aber der Fall der jungen Frau, die sich mit großer Mühe aus einfachen Verhältnissen 'hochgearbeitet' hat und mit ihrem legendären schwarzen Mercedes-Benz mit roten Ledersitzen durch Frankfurt fuhr, ist immer noch Stoff für Filme, Dokumentationen und sogar Musicals. Den ersten Roman über die prominente "Lebedame" Nitribitt schrieb Erich Kuby 1958, Titel des Buches "Rosemarie. Des deutschen Wunders liebstes Kind". Das Buch war auch Vorlage für den Film "Das Mädchen Rosemarie" (2014). Bereits 1996 und 1958 war der Fall unter gleichem Namen verfilmt worden.

Mordfall Tristan

Am 26.März 1998 wurde der 13-jährige Tristan Brübach aus Frankfurt in einer Unterführung nahe des Höchster Bahnhofs tot aufgefunden. Die Polizei suchte rasch nach einem Mann mit Zopf und auffälligen Narben, allerdings ohne Erfolg. Ein Jahr später wurde Tristans Rucksack 25 Kilometer entfernt in einem Waldstück gefunden. In einer großangelegten Reihenuntersuchung nahm die Polizei Fingerabdrücke von den männlichen Einwohnern der nahe gelegenen Stadtteile Höchst und Unterliederbach und von Berufspendlern. Auch in den Medien wurde der Fall immer wieder behandelt, unter anderem bei 'Aktenzeichen XY ungelöst'. Ebenfalls erfolglos.

Im Mai 2016 meldete das hessische Landeskriminalamt, dass möglicherweise ein schon verstorbener Mann der Täter war, der verdächtig wird, auch mehrere Frauen ermordet zu haben. Mehr als ein Jahr später, im Oktober 2017 schloss die Polizei diesen Täter dann wieder aus. Wer Tristan ermordet hat, ist nach wie vor völlig unklar. Aktuell gibt es für Ermittlungstipps 20.000 Euro Belohnung.

Der Krimiautor Jan Seghers schrieb 2016 gerade an seinem Buch "Menschenfischer", das diesen ungelösten Mordfall als Vorlage hat. Für den Autor war es nach eigenen Angaben ein Schock, dass die Polizei plötzlich meldete, den Täter überführt zu haben - er selbst hatte sich eine andere Wendung im Mordfall ausgedacht.

Mordfall Herrhausen

Auf dem Weg zur Arbeit kam der Manager und Vorstand der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, 1989 bei einem Bombenattentat in Bad Homburg ums Leben. Der Sprengsatz war auf einem Fahrrad am Wegesrand montiert worden und wurde durch eine Lichtschranke ausgelöst, als der Dienstwagen Herrhausens vorbeifuhr.

Die linksextreme Terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF) bekannte sich noch am selben Tag zu dem Anschlag. Allerdings fanden die Ermittler keine Beweise für RAF-Täter, dafür aber Hinweise, dass hessische Verfassungsschützer eine Zeugenaussage manipuliert haben. Weil Herrhausen mit seinen Ideen zur Bankenreform auch in der Finanzwelt Feinde hatte, wurde auch in diese Richtung ermittelt. Es gibt nach wie vor viele Ungereimtheiten in diesem Fall, aber bisher bleibt der Mord an Alfred Herrhausen ungeklärt, das Ermittlungsverfahren läuft "gegen unbekannt" weiter.

Der Mordfall Herrhausen wird aktuell von Peter Henning in einem Roman verarbeitet, der allerdings noch nicht fertig ist. Henning war in diesem Sommer Stadtschreiber in Bad Homburg und hat vor Ort selbst auch nochmal recherchiert. Auch ihrem Roman "Der Tag ist hell, ich schreibe Dir" legte die Autorin Tanja Langer die Figur Herrhausens zugrunde und thematisierte den Anschlag.

Mordfall Rosenherz

Als "Tod der schönen Sünderin" oder "zweite Nitribitt" ging der Mord an Helga Matura im Januar1966 durch die Presse. Unter dem Namen Karin Rosenherz arbeitete Matura als Edelprostituierte und verkehrte mit der Prominenz aus Wirtschaft und Politik. Wie Rosemarie Nitribitt ging sie mit einem auffälligen Auto - einem weißen Mercedes-Benz-Cabriolet - in der Frankfurter Kaiserstraße auf Kundenfang. Auch die damals 32-Jährige Matura wird in ihrer Wohnung getötet, allerdings von hinten mit mehreren Stichen in den Hals.

Der Medienrummel um diesen Fall hörte allerdings schon nach kurzer Zeit auf, der Fall Rosenherz gerät in Vergessenheit und zur Beerdigung erschienen nur fünf Trauernde, darunter kein einziger Mann.

Auch dieser Fall hat den Krimiautoren Jan Seghers neugierig gemacht, allerdings musste er nach eigenen Angaben bei der Recherche feststellen, dass alle Akten und Beweise bei der Staatsanwaltschaft vernichtet worden waren. Fündig wurde der hartnäckige Schriftsteller allerdings im Hessischen Hauptstaatarchiv: 10.000 Seiten Ermittlungsdokumente - für Jan Seghers war das genug Stoff, um daraus den Krimi "Die Akte Rosenherz" zu entwickeln, der 2010 erschienen ist.

Mordfall Karry

Sechs Schüsse, vier Treffer - Im Mai 1981 wurde der FDP-Politiker Heinz-Herbert Karry im Schlaf in seinem Bungalow im Frankfurter Stadtteil Seckbach angeschossen. Er wurde im Bauch getroffen, eine Arterie verletzt und nach einer halben Stunde starb Karry an inneren Blutungen.

Später tauchte ein Bekennerschreiben der Revolutionären Zellen (RZ) auf, eine linksextremistische Terrorgruppe, die anders als die RAF nicht aus dem Untergrund agierte. Beweise für deren Tatbeteiligung gibt es bis heute allerdings nicht. Weil der 61-jährige Politiker Karry in verschiedene Wirtschaftsskandale verwickelt war und außerdem mit seinen Reformideen einflussreiche Feinde in der Finanzwelt hatte, wurde auch in Politik- und Wirtschaftskreisen ermittelt - ohne Erfolg. Auch dieser Mordfall ist nach wie vor ungeklärt.

Die vielen Ungereimtheiten, Spuren und mutmaßlichen Täter dieses Falles verarbeitete der Journalist und Autor Manfred Mays in dem Hörbuch 'Heinz-Herbert Karry' von 1999 und in einem Feature, in dem auch Zeugen, Kollegen und Ermittler zu Wort kommen.

Sendung: hr2, 23.20.2020, 15.11 Uhr