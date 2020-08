Schriftsteller und hr2-Redakteur Hans Sarkowicz erhält den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Die Staatskanzlei in Wiesbaden teilte am Dienstag mit, der aus Gelnhausen stammende Sarkowicz habe sich nicht nur für das Geburtshaus Büchners in Goddelau als Museum engagiert, sondern auch im Kuratorium des Hessischen Kulturpreises.