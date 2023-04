172 Romane gehen in diesem Jahr ins Rennen um den Deutschen Buchpreis.

Insgesamt hätten 111 deutschsprachige Verlage Titel eingereicht, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Frankfurt mit. Die Entscheidung über die beste Neuerscheinung fällt dann erst am Abend der Verleihung im Herbst. Diese findet traditionell zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse statt und ist in diesem Jahr für den 16.Oktober geplant. Der Deutsche Buchpreis ging im vergangenen Jahr an Kim de l'Horizon für den Roman "Blutbuch".