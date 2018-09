Peter Kurth (li.) und Ulrich Tukur in einem explosiven Action-Tatort.

Explosion in Elvis-Kaserne - neuer hr-Tatort lässt es krachen

Video von Dreharbeiten in Friedberg

Im neuen hr-Tatort "Der Angriff" mit Ulrich Tukur wird es heiß und laut: Wie ein spektakuläres Video von den Dreharbeiten zeigt, hat das Filmteam in der ehemaligen US-Kaserne in Friedberg eine Baracke zur Explosion gebracht.

Die Dämmerung liegt über den Ray Barracks, in denen schon Elvis Presley als US-Soldat in Friedberg gedient hat. Vor einer Backsteinbarracke in der ehemaligen US-Kaserne steht ein alter Gefangenentransporter und ein paar zerschossene Autos.

Plötzlich eine Lautsprecherdurchsage: "Diese Wache wird jetzt explodieren!" Weitere Durchsagen folgen: "Ton ab!", "Läuft!" und "Drei, zwo, eins, go!" Dann mehrere Explosionen, eine Feuerwalze schießt aus dem Gebäude, zwei Tanksäulen fliegen in die Luft.

Zwölf Pyro-Explosionen

Mit diesen spektakulären Bildern enden die Dreharbeiten zum Tatort "Der Angriff" mit Kommissar Felix Murot, den der Hessische Rundfunk im August und September unter anderem in Frankfurt, Hanau und Friedberg gedreht hat. Das Ende dieses Action-Tatorts hat ein externes, auf solche Sequenzen spezialisiertes Team (es ist unter anderem für die Action-Serie "Alarm für Cobra 11" verantwortlich) etwa zwei Stunden lang vorbereitet.

Sprengstoff wurde nicht verwendet, dafür aber Benzin-Fässchen, die nacheinander in die Luft geflogen sind. Experten für Spezialeffekte nennen das eine Pyro-Explosion. Hier waren es insgesamt zwölf davon.

Alte Wache unter Beschuss

In dem Film besucht Ulrich Tukur alias Felix Murot seinen alten Kollegen aus Tagen beim Bundeskriminalamt, Walter Brenner, gespielt von Peter Kurt. Brenner ist einer der beiden letzten Beamten, die in einer alten Wache noch ihren Dienst ableisten - im Film liegt sie irgendwo an der Frankfurter Peripherie und dient nur noch als Museum. Doch auch dessen Tage sind gezählt, die Telefone schon abgestellt.

Während Murot und Brenner über alte Zeiten plauschen, braut sich etwas zusammen: Draußen verdunkelt eine Sonnenfinsternis die Gemüter der Menschen. Eine Tochter rächt ihren ermordeten Vater und muss sich dann in das Polizeirevier retten, ein Gefangenentransport mit Schwerkriminellen strandet mit einer Reifenpanne vor der Tür. Plötzlich fallen Schüsse - und die Hölle bricht los. Zu sehen ist all das voraussichtlich im dritten Quartal 2019 im Ersten.