Eine virtuelle Ausstellung im Internet beschäftigt sich mit Gemeinsamkeiten der Kasseler Kunstausstellung documenta und der Kunstschule Bauhaus.

"Wie viel Bauhaus steckt in der documenta? Eine Spurensuche" lautet der Titel der Schau, die am Donnerstag online ging. Gezeigt werden neun längere und vierzehn kürzere Multimedia-Beiträge. Thematisiert wird beispielsweise die Beteiligung von Bauhaus-Künstlern an documenta-Ausstellungen. Die extra für das Internet kuratierte Ausstellung werde schrittweise erweitert, sagte eine Sprecherin. Zu sehen ist die Ausstellung unter www.documenta-bauhaus.de .