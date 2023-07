hr-Bigband startet mit vielen Stars in die neue Saison

Ihr Programm für die neue Saison hat die hr-Bigband am Donnerstag vorgestellt: Am 31. August startet das Ensemble an der Weseler Werft in Frankfurt beim diesjährigen Europa Open Air zusammen mit Soulsängerin Joy Denalane in ihre neue Saison. Auch im hr-Sendesaal gibt es wieder jede Menge hochkarätige Konzerte mit vielen Musiker-Gästen wie Wolfgang Haffner, Dianne Reeves, Terri Lyne Carrington und Billy Childs . Und wie so oft eröffnet die hr-Bigband das Deutsche Jazzfestival, das in diesem Jahr bereits zum 54. Mal stattfindet.

Nach elf Jahren als Chefdirigent und fünf Jahren als Artist- beziehungsweise Composer in Residence verlässt Jim McNeely die Band zum Ende der kommenden Saison. "Die hr-Bigband hat sich zu einem der größten Jazz-Ensembles der Welt entwickelt. Als ich 2008 anfing, waren sie sehr gut. Jetzt sind sie überragend", so McNeeleys Fazit, der zum Abschluss der Saison ein neues Werk für die hr-Bigband schreiben will.