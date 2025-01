Aktion mit Lese-Omas in Frankenberg geht weiter

In Frankenberg geht Weihnachten weiter. Zumindest eine Aktion, die eigentlich für die Vorweihnachtszeit gedacht war: Vorlesestunden mit zwei Lese-Omas in verschiedenen Geschäften der Stadt. Die Aktion kam bei den Adressaten, drei- bis sechsjährigen Kindern, so gut an, dass sie erst einmal fortgeführt werden soll.

Zweimal im Monat lädt die Stadt von Januar bis März in die Vorlesestube rund ums Thema Märchen ein, wie sie jetzt mitteilte. Gelesen wird dabei an ganz unterschiedlichen Orten: im Autohaus, im Hotel oder klassisch in der Buchhandlung. Die Kinder sollen so für Bücher und Geschichten begeistert werden. Der Eintritt ist immer frei. Am Dienstag um 17 Uhr ist es wieder so weit, vorgelesen wird im Museum am Kloster.