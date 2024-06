Kostenloses Sommerkino in Grenzgedenkstätte Point Alpha

In der Grenzgedenkstätte Point Alpha in Rasdorf (Fulda) wird ein kostenloses Sommer-Kino veranstaltet. Ab dem 14. Juni werden vier Filme auf großer Leinwand im ehemaligen US-Camp gezeigt. Die Filme stünden für eine kulturelle Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Jede der Stories sei eingebettet in die deutsche-deutsche Zeitgeschichte, wie Point Alpha am Montag ankündigte.

Zum Auftakt am 14. Juni wird der Film "In einem Land, das es nicht mehr gibt" geboten. Besonderer Gast wird die Regisseurin Aelrun Goette sein, die im Film einen Teil ihres eigenen Lebens in der DDR verarbeitet hat. Am 27. Juni folgt der Film "Alfons Zitterbacke – Das Chaos ist zurück".

Am 11. Juli auf dem Programm: "Auswärtsspiel – Die Toten Hosen in Ost-Berlin". Gezeigt wird, wie die Punk-Band 1982 in einer Kirche ein Konzert gab und die DDR-Staatssicherheit narrte. Als Gäste werden Regisseur Martin Groß und Rock-Produzent Mark Reeder erwartet. Am 25. Juli folgt die Billy-Wilder-Komödie "Eins, Zwei, Drei", die den Ost-West-Konflikt behandelt.